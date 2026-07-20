Эксперт Банка России рассказал, как действовать при отказе в продаже полиса ОСАГО

17:10, 20 июля 2026, ПАИ

При отказе в продаже полиса ОСАГО гражданам следует обращаться напрямую к страховщику, а при отсутствии ответа в течение 15 рабочих дней – в Российский союз автостраховщиков или Банк России, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам эксперта, компания обязана пояснить причину отказа – в офисе менеджер должен сразу сообщить, что именно не так и каких документов не хватает. При оформлении полиса онлайн страховая компания обязана подтвердить заказ и рассчитать стоимость в течение 20 минут.

Александр Иванов также отметил, что попытки страховщиков навязать дополнительные услуги при покупке ОСАГО являются нарушением закона о защите прав потребителей. Клиент имеет право отказаться от ненужного полиса, а при его приобретении может расторгнуть договор в течение 14 дней и вернуть деньги.

Эксперт предупредил, что не стоит пытаться оформить полис на сомнительных ресурсах – это может привести к потере денег без получения страховки.