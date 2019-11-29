Вера Емельянова: С реализацией нацпроектов мы связываем положительные изменения в Псковской области

15:57, 29 ноября 2019, ПАИ

Благодаря реализации национальных проектов в Псковской области происходят положительные изменения, считает первый вице-губернатор Вера Емельянова. Об этом она заявила журналистам в ходе рабочей поездки в Великие Луки 29 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова подчеркнула, что Псковская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, в том числе и город Великие Луки. «Сегодня мы подводим предварительные итоги 2019 года, очень важно отметить, что уже сделано, какие планы на будущее. Именно на базе Великих Лук мы сегодня анализируем ситуацию с учетом того, что здесь много примеров, которые позволяют говорить о том, что реально ситуация меняется к лучшему», - пояснила первый заместитель губернатора.

Она заметила, что решаются насущные проблемы в социальной сфере и экономике, сдаются и реконструируются объекты социальной инфраструктуры, в частности, город Великие Луки заканчивает ремонт и строительство дошкольных учреждений. «Я думаю, что к Новому году жители города реально это почувствуют, потому что смогут направить своих детей в детский сад, на спортивную площадку, в музыкальную школу и заметить, что на будущий год продолжится активная работа по созданию ясельных групп, мест в общеобразовательных учреждениях», - отметила Вера Емельянова. Она напомнила, что в городе завершается реконструкция школы № 6, которая долго ждала ремонта. Строится и новая школа.

По мнению первого вице-губернатора, заслуживают внимания и другие направления, в том числе здравоохранение. Она рассказала, что получено оборудование, которое позволяет проводить высокоточную диагностику, в городской поликлинике Великих Лук проводится ремонт, будет установлена новое оборудование в онкодиспансере. «Все это реально заработает в 2020 году», - добавила Вера Емельянова.