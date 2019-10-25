Определен подрядчик на строительство новой школы в Великих Луках

19:36, 25 октября 2019, ПАИ

Великолукская компания «Энергогазстроймонтаж» будет строить новую школу на 800 мест в Великих Луках на улице Заслонова. Соответствующий контракт уже заключен. Сдать объект подрядчик должен будет до конца 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В новой современной школе будут находиться просторные учебные кабинеты, зоны для отдыха, творчества и занятий, два спортивных зала и две чаши бассейна. Также в будущем учреждении разместится атриум, который может использоваться, например, для проведения уроков астрономии или занятий по художественному искусству.

Строительство новой школы в Великих Луках начнется уже в этом году. На эти цели в рамках нацпроекта «Образование» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017–2021 годах» направлены почти 540 млн рублей. А более 115 млн рублей выделят из консолидированного бюджета на покупку необходимого оборудования для школы.

О строительстве еще одной школы в Великих Луках губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Это будет четвертая по счету новая школа, построенная в Псковской области за последние годы. До этого в регионе в эксплуатацию ввели инженерно-лингвистическую гимназию в Пскове на 1 тысячу 300 мест, корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 мест, школу в Дно на 500 мест.