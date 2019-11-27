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Общество

По нацпроекту «Здравоохранение» в псковский онкодиспансер поступило новое оборудование на 190 млн

Современное медицинское оборудование последнего поколения поступило в Псковский областной клинический онкологический диспансер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, это позволило существенно обновить материально-техническую базу патоморфологических отделений Пскова и Великих Лук.

На закупку оборудования выделены свыше 190 млн рублей из консолидированного бюджета в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Новая техника уже введена в работу. Для её максимально эффективного использования специалисты прошли необходимое повышение квалификации.

И.о. главного врача учреждения Сергей Белявский уточнил, что псковское патоморфологическое отделение получило современный рентгеновский аппарат с рабочей станцией на три места, что позволяет проводить стандартные исследования и целый ряд рентгеноскопических. В отделение лучевой терапии направлена рентгеновская С-дуга — этот хирургический аппарат имеет подвижный электронно-оптический преобразователь, позволяющий улучшить детализацию изображения и, тем самым, повысить качество предлучевой подготовки пациентов.

Патоморфологическое отделение великолукского филиала онкодиспансера получило два наркозно-дыхательных аппарата, цифровой маммограф и другую технику. Туда же направлен аппарат близкофокусной рентгенотерапии для обеспечения пациентов современными лучевыми методами лечения. «Это очень важное событие для Великих Лук, раньше в городе не было подобного оборудования», - подчеркнул Сергей Белявский.

Также в диспансере в Пскове и его великолукском филиале появились новые УЗИ-аппараты экспертного класса, фиброскопы для проведения эндоскопических исследований и лапароскопрические стойки для малоинвазивных хирургических вмешательств.

Сергей Белявский пояснил, что данное оборудование крайне необходимо для псковского онкодиспансера. Благодаря ему расширена диагностическая база, заменена изношенная техника, улучшена доступность и качество медицинской помощи. Также новая техника усилит первичную диагностику, что поспособствует более раннему выявлению и эффективному лечению онкологических заболеваний.

В 2019 году на оснащение лечебных учреждений предусмотрено более 1 млрд рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников достиг договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что в регион дополнительно поступили еще 500 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Эти деньги выделены на закупку оборудования и ремонт лечебных и социально значимых учреждений.

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