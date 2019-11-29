«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области

18:09, 29 ноября 2019, ПАИ

«Водитель перед выездом на маршрут прошёл предрейсовый медицинский осмотр, признаков алкогольного опьянения не выявлено», - заявили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», компании, которой принадлежит попавший в аварию автобус. 29 ноября в Новоржевском районе тарантасное средство съехало в кювет и опрокинулось. В этот момент в салоне находились 10 пассажиров, 7 из них — лети.

«Автобус находился в технически исправном состоянии – 24 октября 2019 г. прошёл очередной государственный технический осмотр, и перед выездом на линию был осмотрен контролёром по проверке технического состояния автомототранспортных средств», - уточнили Псковскому агентству информации на транспортном предприятии.

Автобус оборудован ремнями безопасности, тахографом и блоком ГЛОНАСС.

«Скоростной режим водитель автобуса не нарушал, что подтверждается показаниями тахографа: двигался со скоростью 20-40 км/ч», - заверили в компании.

Представители Псковпассажиавтотранса пояснили, что в момент ДТП на данном участке дороги была гололедица, сама дорога здесь идет под уклон.

В компании будет проведена служебная проверка.

Пострадали в ДТП 5 человек. Учительница была доставлена в Островскую межрайонную больницу, дети — в Областную детскую клиническую больницу.

По поручению губернатора в регионе проведут проверку соблюдения мер безопасности при организации школьных перевозок.

В транспортной компании особо отметили, что в ДТП попал рейсовый автобус, а не школьный. Транспорт двигался по регулярному маршруту. Этим рейсом дети добираются до школы.