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Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
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Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку организации школьных перевозок с целью оценки степени их безопасности. Поводом стало ДТП, произошедшее 29 ноября в Новоржевском районе. Автобус, который перевозил детей в школу, по вине не справившегося с управлением водителя опрокинулся в кювет.

В пресс-службе главы региона Псковскому агентству информации сообщили, что губернатор поручил провести служебную проверку по факту случившегося.

Четыре ребенка и один взрослый получили травмы. Как уточнили в УМВД России по региону, пассажирам диагностированы переломы носа, ключицы, лопатки, многочисленные ушибы. Самому маленькому пострадавшему пассажиру — 9 лет.

«Глава региона держит на личном контроле вопрос оказания необходимой медицинской помощи», - сообщили в администрации области.

В медучреждения госпитализированы четыре человека, из них трое детей. Их доставят в Детскую областную больницу. С пострадавшими детьми работают психологи.

Следственное управление СК России по Псковской области проводит проверку. 

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