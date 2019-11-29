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Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области

В комитете по здравоохранению Псковской области уточнили данные по количеству пострадавших в аварии с автобусом, который доставлял детей на занятия по маршруту «Иваньково - Новоржев» 29 ноября, транспорт из-за гололедицы опрокинулся в кювет.

«Травмы получили пять человек — один взрослый и четыре ребенка. Учительница была госпитализирована в Островскую межрайоннную больницу. Дети — в Детскую областную клиническую больницу», - сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации заместитель руководителя ведомства Денис Сачков.

Основной характер травм — ушибы и переломы. У педагога — сотрясение головного мозга и перелом.

«Любой ребенок, который обратится сегодня или завтра за медпомощью, и сообщит, что он ехал в этом автобусе, ее получит в полном объеме», - заверил представитель профильного комитета, отметив, что травмы могут дать о себе знать не сразу, в некоторых случаях симптомы проявляются через какое-то время. Именно поэтому к пассажирам данного автобуса приковано особое внимание, комитет держит ситуацию на контроле.

По его словам, на данный момент в больницу в Новоржеве к врачу обратились еще три школьника. Все они будут осмотрены, вся необходимая помощь будет им оказана, в том числе, психологическая. Предварительно речь идет об ушибах и ссадинах у детей.

Губернатор Псковской области поручил провести служебную проверку по факту ДТП, а также проверить обеспечение безопасности при организации школьных перевозок. 

Авария произошла в 8:30 в паре километров от районного центра в Новоржевском районе. 

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Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области Уточнены данные о пострадавших в ДТП с детьми в Псковской области СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области
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