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Общество

Шеф-повар из Пскова участвует в Российской гастрономической неделе в Ереване

Сергей Евдокимов

Шеф-повар ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» Сергей Евдокимов принимает участие в Российской гастрономической неделе в Ереване (Армения), которая проходит со 2 по 6 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В сентябре в эфире ПАИ-live президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман рассказал, что по собственной инициативе включил Псковскую область в список участников гастронедели в Армении. «Там будут представлены всего четыре российских региона. В Ереване активно развивающийся рынок гастрономического туризма, и люди там любят поесть и знают в этом толк», - отметил Леонид Гелибтерман.

В 2018 году Псковская область уже была представлена на Российской гастрономической неделе в Греции. «Ваши ребята там готовили, и греки были страшно довольны», - отметил Леонид Гелибтерман.

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