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Общество

Псковская область примет участие в Российской гастрономической неделе в Ереване

2-6 декабря Псковская область примет участие в Российской гастрономической неделе в Ереване (Армения), рассказал в эфире проекта ПАИ-live президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман.

Он напомнил, что в 2018 году Псковская область уже была представлена на Российской гастрономической неделе в Греции. «Ваши ребята там готовили, и греки были страшно довольны», - отметил Леонид Гелибтерман.

По его словам, он по собственной инициативе включил Псковскую область в список участников новой гастронедели. «Там будут представлены всего четыре российских региона. В Ереване активно развивающийся рынок гастрономического туризма, и люди там любят поесть и знают в этом толк», - отметил Леонид Гелибтерман.

Он также рассказал о том, что в 2018 году учредил в Москве международный дипломатический гастрономический клуб, который объединяет послов зарубежных стран. «И основная моя идея заключается в том, чтобы представить возможности регионов России дипкорпусу с точки зрения продуктов, туризма и гастротуризма, в частности», - пояснил Леонид Гелибтерман.

27 сентября в Москве Псковская область продемонстрирует свои гастрономические возможности послам из разных стран. «Интерес к этому событию очень большой. Уже заявилось девять стран, среди которых послы Аргентины, Испании, Мексики, Таиланда, Вьетнама. Псковская область угостит их своими продуктами, блюдами. Что поставить на стол? Сейчас над этим идет творческая работа. Люди ведь должны не только попробовать, но и захотеть об этом рассказать, а потом приехать. У вас много шефов, которые пользуются локальными продуктами и способны показать псковскую кухню иностранным послам», - подытожил эксперт.

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Псковская область примет участие в Российской гастрономической неделе в Ереване

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