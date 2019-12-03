Псков рассчитывает реконструировать Ольгинскую набережную в рамках проекта «Духовные истоки»

14:25, 03 декабря 2019, ПАИ

Псков рассчитывает реконструировать Ольгинскую набережную до Комсомольской площади в рамках проекта «Духовные истоки». Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря.

Он сообщил, что готовится проект реконструкции набережной. «Тогда от Комсомольской площади до стадиона «Электрон» останется небольшое расстояние, и получится огромный туркластер, по которому можно будет гулять», - отметил Александр Братчиков.

Глава администрации Пскова напомнил, что на месте стадиона в рамках договорённости губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона планируется построить гуманитарно-спортивный комплекс, частью которого станет интерактивный исторический парк «Россия – моя история». «Если это произойдет, буду очень счастлив», - заключил Александр Братчиков.