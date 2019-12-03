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Премия "Народное признание"

Силовой Чемпионат мира по воркауту номинирован на «Народное признание-2019»

Силовой Чемпионат мира по воркауту-2019 претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Событие». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

Чемпионат проходил в Пскове 24 августа при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступили международная федерация воркаута.

Турнир собрал более 50 атлетов из более чем 18 стран мира. В один из дней соревнований одной из спортсменок предложили выйти замуж.

«Народное признание» вручается в Псковской области с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Наша марка», «Талант», «Защита», «Рекорд», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018» и «Событие».

На награду может претендовать любой желающий, как и выдвигать номинантов. Есть одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму нужно прикрепить фотографию претендента на награду.

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