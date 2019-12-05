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Премия "Народное признание"

Спасший тонувшего мальчика псковский школьник номинирован на «Народное признание-2019»

Учащийся Естественно-математического лицея № 20 города Пскова Иван Степанов пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Поступок». Заявку прислало Управление Росгвардии по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что Иван Степанов 19 июня спас ребенка, упавшего в Пскову в районе пешеходного моста. Молодой пскович увидел тонущего мальчика и, не раздумывая, прыгнул в воду. Ему удалось преодолеть сильное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Ребенок успел наглотаться воды, но Иван Степанов оказал ему первую помощь. Через несколько минут ребенок убежал, поэтому спаситель даже не знает его имени.

1 ноября школьник получил медаль «За мужество в спасении».

В этом году премия «Народное признание» будет вручаться в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки следует отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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