Медаль «За мужество в спасении» получил псковский школьник

15:26, 01 ноября 2019, ПАИ

1 ноября в Москве в преддверии Дня народного единства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и, по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой встретились с участниками VI Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии. Одним из участников церемонии был школьник из Пскова, 15-летний Иван Степанов, который 19 июня спас ребенка, упавшего в реку Пскову в районе пешеходного моста.

«Сегодня мы чествуем вас – юных граждан нашей страны, тех, кто, рискуя жизнью, приходил на помощь тонущим, кто спасал людей из пожара, обезвреживал преступников. Вы на деле доказали, как говорил Максим Горький, что в жизни всегда есть место подвигам. Мы гордимся вами. Я хочу поблагодарить вас за ваши смелые славные поступки. Особая благодарность – родителям, учителям, наставникам. Вы воспитали достойных граждан нашей страны», - сказала Валентина Матвиенко, открывая торжественную церемонию награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.

Олег Плохой выразил благодарность тем, кто вложил в ребят благородные качества готовности прийти на помощь другому человеку, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью. Он также пожелал, чтобы «отважные сердца этих детей продолжали излучать, добро, отвагу и свет, который озарит путь в достойное будущее нашей великой Родины!»

Валентина Матвиенко и генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой вручили юным героям медали «За мужество в спасении», благодарность директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подарки от Совета Федерации и Росгвардии.

Валентина Матвиенко пожелала детям-героям всегда оставаться примером для сверстников и поблагодарила руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ за участие во Всероссийском гражданско-патриотическом проекте.

В течение текущего года в Совет Федерации поступило 215 представлений о героических поступках детей из 54 субъектов Российской Федерации. Чествование детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки, проводится под эгидой Совета Федерации ежегодно в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В этом году мероприятие состоялось при поддержке Росгвардии.