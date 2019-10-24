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Общество

Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве

Иван Степанов

Псковский школьник Иван Степанов приглашен в Москву на церемонию награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, торжественная церемония в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоится 1 ноября в Совете Федерации при поддержке ведомства.

В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководство Росгвардии, герои России и Труда.

15-летний Иван Степанов 19 июня спас ребенка, упавшего в Пскову в районе пешеходного моста.

«Когда Иван увидел тонущего мальчика, он, не раздумывая, прыгнул в воду, - рассказали в пресс-службе псковской Росгвардии. - Ивану удалось преодолеть сильное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Ребенок успел наглотаться воды, но Иван оказал ему первую помощь. Через несколько минут ребенок убежал, поэтому спаситель даже не знает его имени».

Иван Степанов учится в Естественно-математическом лицее № 20. Раньше занимался дзюдо, ездил на соревнования, теперь увлекается рукопашным боем.

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