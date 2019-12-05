9 инвестпроектов для реализации в «Моглино» находятся на рассмотрении

17:40, 05 декабря 2019, ПАИ

«В этом году в «Моглино» появились три новых резидента. На рассмотрении находятся ещё девять проектов, три из которых прошли первый этап в виде наблюдательного совета», - сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире ПАИ-live.

По её словам, в особой экономической зоне «Моглино» зарегистрированы 12 резидентов, но «со дня на день» появится тринадцатый. 4 декабря экспертный совет одобрил заявку ООО «Синтез Технолоджи», которая в Псковской области займётся реализацией инвестиционного проекта «Производство монокристаллов углерода».

Вице-губернатор уточнила, что один из резидентов, который заявлялся ещё в 2018 году, утратил свой статус в связи с неисполнением обещаний.

Относительно предприятия «Титан-Полимер» Нинель Салагаева отметила, что резидент уже получил разрешение на строительство и со дня на день приступит к возведению первой очереди производства БОПЭТ-плёнки. В 2020 году на площадку инвестор по производству медицинских компонентов.

Заместитель губернатора напомнила, что «Моглино» занимает четвёртое место национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон. «По итогам прошлого года ОЭЗ в Псковской области занимала седьмое место, теперь - четвертое. Факторы, способствующие этому, - инфраструктурная обеспеченность, открытость и прозрачность ОЭЗ и привлекательные арендные ставки для резидентов», - пояснила Нинель Салагаева.