Выращивать алмазы будут в Псковской области

16:43, 04 декабря 2019, ПАИ

ООО «Синтез Технолоджи» займется реализацией инвестиционного проекта «Производство монокристаллов углерода» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Подписание соглашения с компанией поддержал экспертный совет ОЭЗ 4 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что данный вопрос не терпит отлагательств. Она напомнила, что 24 июня наблюдательный совет «Моглино» одобрил этот проект для реализации.

И. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев согласился, что заседание экспертного совета носит безотлагательный характер. Он подчеркнул, что власти Псковской области оказали большую поддержку инвестору. Это производство будет располагаться на готовых площадях, которые принадлежат управляющей компании ОЭЗ «Моглино». Инвестиции составят более 600 млн рублей. Начало производства планируется на третий квартал 2020 года.

Генеральный директор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына представила проект производства. Она рассказала, что компания будет выпускать монокристаллические пластины и бриллианты в соотношении 70 на 30. «На полную мощность выйдем в 2021 году», - отметил она. Выручка запланирована на 2020-й год, прибыль ожидается в 2021-м. Налоги компания начнет платить с 2020 года.

Чистая прибыль, согласно бизнес-плану, превысит 900 млн рублей. В 2020 году проведут монтаж оборудования, оснащение, пуско-наладочные работы. Площадь производства составит 2,5 тысяч квадратных метров. Стартовая деятельность намечена на 3-й квартал 2020 года. На производстве будут созданы 28 рабочих мест. Средняя зарплата - порядка 60 тысяч рублей.

Андрей Яковлев добавил, что до конца года будет подписан договор аренды.

Учредитель ООО «Синтез Технолоджи» Александр Комягинский поблагодарил власти региона за содействие и помощь. «Мы готовы приступить к перепланировке помещений, утеплению, усилению фундамента. Хотелось бы, чтобы это помещение предоставили как можно быстрее. Этот проект имеет государственное значение, поскольку монокристаллическими пластинами интересуются военная промышленность, Минпромторг», - подчеркнул он.

«С нашей стороны сбой не должен произойти», - заверила Нинель Салагаева. - Нам ничего не мешает заключить предварительный договор». Александр Комягинский ответил тем же.

В итоге члены экспертного совета единогласно проголосовали за поддержку бизнес-плана и заключение соглашения.

«Поздравляю! Успешного бизнеса!» - обратилась к инвестору Нинель Салагаева.

Александр Комягинский выразил готовность поддерживать различные проекты в Псковской области.