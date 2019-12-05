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«Лицом к городу»: Александр Братчиков о Пскове, псковичах и будущем (выпуск первый)

Псковское агентство информации открыло серию программ с главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Первый выпуск прошел в формате прямого эфира 3 декабря 2019 года.

В этой стартовой программе главный редактор издания Ирина Потапова задала те вопросы, которые чаще других звучат в обращениях читателей ПАИ на форуме и в социальных сетях: благоустройство города, его проблемы и сроки их решения, строительство новых садиков и школ, автомобильные развязки.

Александр Братчиков не только дал исчерпывающие ответы, но и рассказал, что предпочитает ходить по городу пешком. И во время таких «прогулок» удается увидеть больше, в том числе оценить работу подрядных компаний и реакцию горожан на реализацию тех или иных проектов.

Такие встречи планируется проводить ежемесячно.

Уже сейчас читатели Псковского агентства информации могут направлять свои вопросы для подготовки следующей программы. Для этого предлагаем написать на адрес pskovnews@mail.ru, указав в теме письма «Лицом к городу».

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