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Общество

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники

Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил региональный Следственный комитет по факту дорожно-транспортного происшествия в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Авария, в результате которой перевернулся автобус ПАЗ, произошла 29 ноября на 3-м километре дороги Новоржев – Кудеверь. Получили травмы 9 человек, из них 8 - учащиеся школы.

Следователи установили, что в автобусе находились ремни безопасности, часть из которых были неисправны. В пресс-службе добавили, что областное СУ СК инициировало проверку безопасности автобусов, в том числе и школьных.

Губернатор Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по факту аварии, а также оказать всяческую медицинскую помощь пострадавшим.

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