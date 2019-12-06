Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники

22:31, 06 декабря 2019, ПАИ

Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил региональный Следственный комитет по факту дорожно-транспортного происшествия в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Авария, в результате которой перевернулся автобус ПАЗ, произошла 29 ноября на 3-м километре дороги Новоржев – Кудеверь. Получили травмы 9 человек, из них 8 - учащиеся школы.

Следователи установили, что в автобусе находились ремни безопасности, часть из которых были неисправны. В пресс-службе добавили, что областное СУ СК инициировало проверку безопасности автобусов, в том числе и школьных.

Губернатор Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по факту аварии, а также оказать всяческую медицинскую помощь пострадавшим.