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Общество

Обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю отложили в России

В России отложили обсуждение возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю, пишет газета «Известия».

Отмечается, что обсуждение по данному вопросу не состоялись из-за высокой загруженности рабочих групп. Когда будет назначена новая дата обсуждения, не известно. При этом эксперты отмечают, что от этой дискуссии вообще могут отказаться, так как стало ясно, что без экономических потерь воплотить идею не получится.

В июне председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что за такой рабочей неделей — будущее. Депутаты Госдумы поддержали данную идею и начали обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплат.

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