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Общество

Ролик о Псковской области будут показывать в поездах

Презентованный на Псковском медиафоруме ролик о Псковской области будут показывать в «Ласточках» и поезде сообщением Псков-Москва. Об этом договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе встречи Михаил Ведерников презентовал представителям Октябрьской железной дороги видеоролик о богатой истории и современных достижениях Псковской области, с показа которого открылся второй Псковский медиафорум.

На рабочем совещании также присутствовала генеральный продюсер компании «Omni production» Юлия Минеева, чей коллектив организовал съемочный процесс и монтаж на безвозмездной основе при поддержке кинокомпании «Ленфильм».

После просмотра видеоролика директор Октябрьской железной дороги поддержал предложение Михаила Ведерникова об использовании ролика в  «Ласточках» и поезде сообщением Псков-Москва. 

6 декабря на втором Псковском медиафоруме был презентован ролик о Псковской области. На мероприятии губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ролик станет визитной карточкой региона.

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