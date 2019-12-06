Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны

12:56, 06 декабря 2019, ПАИ

В презентованном на Псковском медиафоруме ролике авторы хотели показать красоту Псковской области с новой стороны. Об этом заявила автор ролика, генеральный продюсер компании «OMNI production» Юлия Минеева в беседе с главным редактором Псковского агентства информации Ириной Потаповой. Медиафорум проходит в стенах Псковского государственного университета 6 декабря.

«Мы хотели осветить Псковскую область немного с новой стороны. Мне кажется, что весь контент, который сейчас есть в Интернете и телевидении, он немного другого формата. Наверное, зритель в первый раз увидит такой формат видео» - сказала автор ролика. - Для многих он покажется немного затянутым, не динамичным, но мы хотели показать красоту Псковского края именно вот так».

Юлия Минеева отметила, что ролик создан абсолютно с помощью кинематографических съёмок. «Мы использовали очень хорошую камеру, технику, за что спасибо киностудии «Ленфильм» и Эдуарду Пичугину», - уточнила она.

По её словам, в ролике показаны некоторые исторические зарисовки, которые авторы ролика пытались инсценировать. «Возможно, где-то есть историческое несоответствие, но мы очень надеемся, что этого удалось избежать, - отметила она и добавила, что при подготовке ролика использовалась помощь историков.

«В середине ролика у нас переход через театр на современный Псков, где мы показываем, что можно сделать в Пскове сегодня, если вы сядете на «Ласточку» или в самолет, и приедете в регион», - рассказала автор ролика.

Юлия Минеева также отметила, что уже вчера встречалась с руководство РЖД, которое одобрило ролик и решило показывать его в поездах. «Поэтому в скором времени каждый пассажир сможет его увидеть в «Ласточках» и других поездах Октябрьской железной дороги, - уточнила она. – Возможно, когда в нашем прекрасном аэропорту появятся экраны, там тоже появится ролик».

Спикер также подчеркнула, что создавала ролик не одна. «Я его инициировала, так как я родилась и выросла в Пскове. Я собрала команду из очень прекрасных ребят, специалистов, которые приехали из Москвы специально на съемки», - поделилась автор ролика и добавила, что всего в работе над роликом приняли участие более 10 человек.

По её словам, на подготовку ролика ушло около месяца. «На самом деле Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области – ПАИ] очень нам помог с решением всех административных вопросов», - подчеркнула Юлия Минеева и добавила, что без его помощи ролик пришлось бы снимать где-то год с учетом всех согласований и пропуска на культурные объекты.

Юлия Минеева также отметила, что в перспективе она с коллегами планирует снять и другие ролики про Псковскую область. В частности, в планах подготовка роликов про Талабские острова и Печоры.

Сегодня, 6 декабря на втором Псковском медиафоруме был презентован ролик о Псковской области. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, ролик станет визитной карточкой региона.