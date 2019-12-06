Презентованный на Псковском медиафоруме фильм станет визитной карточкой региона

10:57, 06 декабря 2019, ПАИ

Фильм о Псковской области, который презентовали на втором Псковском медиафоруме, станет визитной карточкой региона. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на открытии форума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это, пожалуй, первая работа такого рода, и первый ее широкий показ аудитории. Над ним трудилась большая команда киностудий «OMNI production» и «Ленфильм», - рассказал глава региона. По его словам, фильм будут транслировать в пассажирских поездах Псков – Москва, а также в «Ласточках», следующих по маршруту Псков - Санкт-Петербург. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ближайшие годы ролик увидят сотни тысяч туристов.

Он вручил инициатору и одному из авторов фильма-преставления Псковской области Юлии Минеевой почетную грамоту губернатора. Она является генеральным продюсером компании «OMNI production», которая реализовала проект.

Авторы видеоклипа объединили историческое наследие региона и современность. В начале ролика режиссер Ашот Геворкян и оператор Евгений Козлов художественно показали исторические факты, после ряда исторических зарисовок можно увидеть обновленный Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина с актерами на сцене. Затем зритель оказывается в современном Пскове.

Съемки промо-ролика были организованы в Пскове, Пушкинских горах, Печорах и Изборске с 16 по 22 июля 2019 года. Они проходили на безвозмездной основе, петербургская киностудия «Ленфильм» предоставила уникальные костюмы для актеров и специальное оборудование. Музыку для фильма написал композитор, саундпродюсер и основатель лейбла звукозаписи Roomtone Records Михаил Мищенко.

Второй Псковский медиафорум собрал более 300 представителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них - ведущие эксперты страны и практики в области медиа, руководители федеральных, региональных и муниципальных СМИ, журналисты, специалисты по связям с общественностью, представители органов власти и делового сообщества.

Медиафорум проводится при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета и Благотворительного фонда Княгини Ольги.

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где проходит второй Псковский медиафорум.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в 2018 году. Идея проведения мероприятия принадлежит Михаилу Ведерникову.