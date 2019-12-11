В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием

16:13, 11 декабря 2019, ПАИ

Круглый стол, посвященный проблеме безопасности школьников, организованный Псковским региональным отделением Союза женщин России, состоялся в зале Псковского областного Собрания в Пскове 11 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Повод, к сожалению, не новогодний, и предстоит достаточно серьезный разговор, — обратилась к коллегам председатель областного Союза женщин России Наталья Никифорова. — Мы не могли пройти мимо ситуации, которая произошла с нашим псковским подростком».

Она напомнила, что 2 декабря трое молодых людей избили ученика 17-й школы, вымогая у него деньги, а затем бросили на остановке. Ребенок получил тяжелые травмы. «Это вопиющий случай, который нормой назвать нельзя», — добавила Наталья Никифорова.

Спикер акцентировала внимание на том, что псковские подростки подвержены влиянию «арестантского уклада». «Мы бы хотели, чтобы наши дети были защищены», — отметила Наталья Никифорова и подчеркнула, что эту проблему не стоит замалчивать.

Она призвала силовые структуры и общественников держать эту ситуацию на контроле, чтобы дело дошло до суда.

Мать пострадавшего девятиклассника Елена Федорова рассказала, что жизнь ее ребенка, который активно занимался спортом, перевернулась с ног на голову. «От нас, взрослых, будет зависеть то, во что будут верить дети», — пояснила она и отметила, что не снимает с себя ответственности за происшедшее.

Также Елена Федорова зачитала анонимное обращение одного из детей, который жаловался на эту группу злоумышленников, в котором было указано — они «психи, которые называют себя борцами за справедливость».

«Любое насилие над несовершеннолетними должно вызывать обеспокоенность, — выступил начальник ОП №2 УМВД России по городу Пскова Алексей Пиленков. — Мы со своей стороны благодарны Елене Алексеевне [матери подростка], что удалось на поверхность вынести некоторые проблемы».

По его словам, двое несовершеннолетних злоумышленников, которые избивали мальчика, установлены и дали признательные показания. Материалы уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства в отношении несовершеннолетнего, находятся в производстве следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

«Нельзя назвать Любятово криминогенным районом, — отметил Алексей Пиленков. — Преступности там не больше, чем в остальных районах города». По его данным, на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состоит лишь один учащийся 17-й школы.

Директор школы №17 Светлана Алексеева рассказала, что дети в школе были запуганы действиями хулиганов. По ее словам, те, кто принимал участие в избиении школьника, обучались ранее в ее образовательном учреждении.

«Для меня, как для человека и как для директора школы, важно, чтобы это дело было расследовано до конца», — подчеркнула Светлана Алексеева. Также она попросила правоохранительные органы оперативно установить местонахождение третьего подозреваемого в избиении школьника — 18-летнего парня.

«Преступность не имеет национальности», — пояснил руководитель псковской армянской общины «Урарту» Меружан Вермишян. Он отметил низкий уровень воспитания детей в семьях и призвал родителей правильно их воспитывать.

Заместитель руководителя регионального отделения Союза женщин России Светлана Медведева подчеркнула, что должна быть учреждена должность школьного инспектора, который бы занимался соответствующей профилактической работой в образовательных учреждениях Пскова. «Терять наших детей мы не хотим», — добавила она.

Директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева отметила, что школа испокон веков была отражением ситуации в обществе. «Мы живем в гиперагрессивной социальной среде», — пояснила руководитель образовательного учреждения.

По ее словам, 30% детей приходят в школы с различными психическими отклонениями. Она отметила, что в ее школе обучается 2800 детей, а 103 из них — с задержкой психического развития.

Затем директор Детской деревни-SOS, представитель регионального Совета отцов Игорь Соловьев сообщил участникам круглого стола, что созданы группы по предотвращению травли в школьной среде. При этом Детская деревня-SOS готова провести обучающие семинары для учителей и помочь родителям, добавил он.

Представитель городского управления образования пояснила, что проводится очень серьезная профилактическая работа в образовательных учреждениях города. По ее словам, произошедший случай является комплексной проблемой, в которой виноваты «все мы — взрослые».

Врио начальника ПДН УМВД России по городу Пскову Елена Петрова отметила, что со школьниками необходимо наладить такую связь (на уровне телефонного звонка и сообщения «ВКонтакте»), чтобы они понимали — полиция может их защитить.

По окончании Наталья Никифорова добавила, что предложения, озвученные в ходе круглого стола, доведут до губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.