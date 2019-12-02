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В Пскове напали на школьника

В Пскове в микрорайоне Любятово было совершено нападение на школьника. Заявление по этому поводу поступило в полицию от матери ребёнка 2 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У пострадавшего школьника подозревается перелом носа.

Полиции удалось установить подозреваемых в нападении на ребёнка, проверочные мероприятия продолжаются. Сейчас участковый и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают всех, с кем общается мальчик, работают в школе, где он учится. 

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