В Пскове напали на школьника

15:09, 03 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в микрорайоне Любятово было совершено нападение на школьника. Заявление по этому поводу поступило в полицию от матери ребёнка 2 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У пострадавшего школьника подозревается перелом носа.

Полиции удалось установить подозреваемых в нападении на ребёнка, проверочные мероприятия продолжаются. Сейчас участковый и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних опрашивают всех, с кем общается мальчик, работают в школе, где он учится.