Союз женщин России взял на контроль инцидент с избитым в Пскове школьником

14:14, 06 декабря 2019, ПАИ

Региональное отделение Союза женщин России взяло на контроль инцидент с избитым в Пскове школьником. Об этом на странице организации в «Фейсбуке» сообщила председатель отделения Наталья Никифорова.

«Связались с мамой. Мальчик занимается спортом, байдарками, два репетитора. Не могу пока описать все, что услышала, но с властями и с общественностью есть что обсудить. Ситуация более серьезная, чем мы предполагали. Маме и мальчику нужна защита. Нельзя бояться. Нельзя мрази быть сильнее наших детей. Просто нет слов. По нашей информации ситуация у школы и в ее стенах более, чем опасная», - написала Наталья Никифорова.

Неизвестные напали на школьника 2 декабря в районе Любятово. У мальчика сломан нос.