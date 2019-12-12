Платёжных операторов обязали сообщать о блокировке счетов

14:57, 12 декабря 2019, ПАИ

Госдума обязала операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц - о блокировке денежных средств на их счетах и о её причинах. Делать это должны будут в день блокировки, сообщает ТАСС.

«В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.