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Медали привезли псковичи с международного турнира по дзюдо

Учащиеся псковского спортивного центра «Бригантина» выиграли несколько медалей на международном турнире по дзюдо, который прошёл в Алуксне (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортцентре.  

Так, Максим Холодков занял перовое место в группе 2006 года рождения в весовой категории 50 килограммов. Максим Романов стал вторым среди бойцов 2008 года рождения в весовой категории 50 килограммов. Также два псковича завоевали бронзовые медали. Никита Харитонов в группе 2009 года рождения в весовой категории более 50 килограммов, а Олег Суровяткин среди бойцов 2004 года рождения в весовой категории 81 килограмм.

Всего в турнире приняли участие около 350 спортсменов из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Польши, Белоруссии и России. Россию представляли борцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кингисеппа и Пскова.

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