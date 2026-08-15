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Общество

В Плюссе торжественно открыли площадку «Готов к труду и обороне»

Площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» торжественно открыли в Плюссе в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» сегодня, 15 августа. Об этом пишет газета «Плюсский край».

  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»
  • В Плюссе торжественно открыли площадку ГТО
    Фото: газета «Плюсский край»

Активное участие в открытии приняли не только дети и взрослые, но и представители «серебряного» возраста – спорт в Плюссе по-настоящему объединяет. Всего в мероприятиях приняло участие более 30 человек.

Право разрезать традиционную красную ленту предоставили главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой и юному спортсмену Андрею Ларину. В своём выступлении глава округа выразила искреннюю благодарность руководству области, губернатору Михаилу Ведерникову и президенту страны Владимиру Путину за поддержку и внимание к развитию спорта в регионе. По её словам, именно такая системная работа позволяет менять территорию к лучшему и давать жителям реальные возможности для активного здорового образа жизни.

Отдельного внимания заслуживают участники мероприятия. Тамара Быстрова – самая старшая участница – показала, что возраст спорту не помеха: её упорство и бодрость стали примером для всех. А самый младший участник Роман Егоров доказал, что любовь к спорту зарождается с детства. В этот день они получили заслуженные грамоты и подарки. 22 августа состоится награждение победителей летнего фестиваля ГТО.

«Теперь у жителей Плюссы есть своя точка силы: с турниками, перекладинами и всем необходимым, чтобы проверить себя и стать крепче. Впереди новые сдачи норм, фестивали, тренировки и, конечно, личные рекорды. Приходите на площадку – пробуйте, тренируйтесь, радуйтесь своим успехам. Пусть спорт станет частью вашей жизни!» – призвали в редакции районной газеты.

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