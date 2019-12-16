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Общество

В Пскове проходят Дни правовых знаний для особенных детей

В образовательных организациях Пскова, участвующих в проекте Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Мой взгляд: формирование основ правовых знаний детей с ограниченными возможностями здоровья», стартовали Дни правовых знаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, первыми слушателями уроков по правовой грамотности стали обучающиеся 5 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №7. Лекторы-добровольцы Красного Креста подготовили и провели тематическое занятие для младших сверстников по принципу «равный обучает равного» на тему «Нет прав без обязанностей».

фото Псковского регионального отделения РКК

На занятии лекторы-добровольцы напомнили детям об их правах и обязанностях, познакомили с историей прав человека. Вместе с участниками занятия обсудили, чем отличаются права от обязанностей, выяснили потребности 4-летного ребенка и 14–ти летнего подростка. Волонтеры рассказали, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность. Устные рассказы лекторов сопровождались всевозможными презентациями, подготовленными совместно с педагогами. Кроме того, на основе сказок, участники встречи вместе с лекторами-добровольцами попытались выяснить какие права сказочных героев нарушены и почему.

фото Псковского регионального отделения РКК

В конце занятия была проведена игра «Кто быстрей». Участники были разделены на 2 команды: одна должна была собрать цветок с правами, другая с обязанностью и ответственностью. Команды справились с заданием, и участникам была подарена книга Л. Петрановской «Что делать, если…..»

фото Псковского регионального отделения РКК

Напомним, что социальный проект «Мой взгляд» стал новой социально-информационной технологией, направленной на формирование правовой культуры современных школьников. Проект обеспечил включение не только учащихся трех коррекционных школ Пскова, но и родителей, и педагогов в совместную общественную деятельность, чтобы узнать больше о своих правах. Лекции и тренинги для взрослых, правовое просвещение и игровые занятия для детей стали полезными и интересными для всех.

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