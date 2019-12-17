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Общество

Следы двух средневековых усадеб нашли археологи в Пскове

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Следы как минимум двух средневековых усадеб нашли археологи в Пскове в сквере Народовластия во время работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

По данным археологов, на территории одной из усадеб был найден неплохо сохранившийся колодец. Предварительная датировка сооружения по сопутствующему материалу – XVI век.

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Ранее в сквере Народовластия археологи обнаружили каменную постройку XVII века. Также недалеко была найдена фарфоровая чашка начала ХХ века.

У псковских археологов «грандиозные планы» насчет улицы Леона Поземского и надежды на интересные находки. В частности, они рассчитывают обнаружить на улице Леона Поземского и в её окрестностях следы построек XII-XIII веков.

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