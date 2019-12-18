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Общество

Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»

Следы "черных копателей" на V Ильинском раскопе. Фото Археологического центра Псковской области.

Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей» в ночь на 18 декабря, сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Специалист рассказал, что «черные копатели» пришли на V Ильинский раскоп (траншея под коммуникацией связи, которая находится на перекрестке улиц Труда и Волкова), где археологами были обнаружены фрагменты дворовой средневековой застройки.

«Раскоп находится на достаточно видном месте, это край проезжей части улицы Труда, — пояснил Александр Михайлов. — Поскольку погода не стабильна, раскоп накрыт навесом». При этом Александр Михайлов уточнил, что сотрудники Археологического центра ушли с раскопа в 17 декабря в 16:30, когда заканчивался световой день.

Следы "черных копателей" на V Ильинском раскопе. Фото Археологического центра Псковской области.

Сегодня утром археологи обнаружили на раскопе следы работы «черных копателей», так называемые «закапушки». «Эти «деятели» повредили несколько конструкций, которые были обнаружены на этот момент: и каменные, и деревянные. Помимо прочего, был потревожен профиль раскопа», — продолжил Александр Михайлов.

«Честно признаюсь, мы уже давненько не сталкивались с подобными фактами на территории города, чтобы на действующий раскоп приходили грабители и мародеры», — отметил он.

Александр Михайлов привел в пример ситуацию 2004 года, когда зимой археологи исследовали погребение X века на улице Советской, известное как «погребение варяжской гостьи». «Тогда, понимая ценность находки, ее значимость, учитывая, что там находились предметы из драгоценных металлов, раскоп охраняли сотрудники полиции», — добавил специалист.

«Стоит напомнить, что эти «милые шалости» подпадают под статью 243.2 УК РФ [незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания], которая предусматривает лишение свободы помимо штрафов и исправительных работ», — сказал Александр Михайлов.

«Эти люди, которые на профильных форумах и сайтах прикрываются словами «бескорыстной любви к истории», на самом деле — грабители. Искренняя просьба, если кто-нибудь, благо центр города, увидит человека или группу лиц, которые оказываются в наших раскопах после 6 часов вечера, набирайте 02 или связывайтесь с сотрудниками Археологического центра», — обратился к псковичам Александр Михайлов и добавил, что, к сожалению, не ясно, какие предметы были украдены из культурного слоя.

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