Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»

13:24, 18 декабря 2019, ПАИ

Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей» в ночь на 18 декабря, сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Специалист рассказал, что «черные копатели» пришли на V Ильинский раскоп (траншея под коммуникацией связи, которая находится на перекрестке улиц Труда и Волкова), где археологами были обнаружены фрагменты дворовой средневековой застройки.

«Раскоп находится на достаточно видном месте, это край проезжей части улицы Труда, — пояснил Александр Михайлов. — Поскольку погода не стабильна, раскоп накрыт навесом». При этом Александр Михайлов уточнил, что сотрудники Археологического центра ушли с раскопа в 17 декабря в 16:30, когда заканчивался световой день.

Сегодня утром археологи обнаружили на раскопе следы работы «черных копателей», так называемые «закапушки». «Эти «деятели» повредили несколько конструкций, которые были обнаружены на этот момент: и каменные, и деревянные. Помимо прочего, был потревожен профиль раскопа», — продолжил Александр Михайлов.

«Честно признаюсь, мы уже давненько не сталкивались с подобными фактами на территории города, чтобы на действующий раскоп приходили грабители и мародеры», — отметил он.

Александр Михайлов привел в пример ситуацию 2004 года, когда зимой археологи исследовали погребение X века на улице Советской, известное как «погребение варяжской гостьи». «Тогда, понимая ценность находки, ее значимость, учитывая, что там находились предметы из драгоценных металлов, раскоп охраняли сотрудники полиции», — добавил специалист.

«Стоит напомнить, что эти «милые шалости» подпадают под статью 243.2 УК РФ [незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания], которая предусматривает лишение свободы помимо штрафов и исправительных работ», — сказал Александр Михайлов.

«Эти люди, которые на профильных форумах и сайтах прикрываются словами «бескорыстной любви к истории», на самом деле — грабители. Искренняя просьба, если кто-нибудь, благо центр города, увидит человека или группу лиц, которые оказываются в наших раскопах после 6 часов вечера, набирайте 02 или связывайтесь с сотрудниками Археологического центра», — обратился к псковичам Александр Михайлов и добавил, что, к сожалению, не ясно, какие предметы были украдены из культурного слоя.