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Политика

Игорь Сопов назначен членом избиркома Псковской области с правом решающего голоса

19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении Игоря Сопова членом избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования.

Ранее от этой должности был освобождён заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Кроме того, на днях председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов написал заявление о сложении полномочий и 19 декабря 2019 года члены Избиркома приняли его. Михаил Иванов остается в составе комиссии. Исполняющим обязанности руководителя облаизбиркома стал Иван Патлач. 

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