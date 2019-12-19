Игорь Сопов назначен членом избиркома Псковской области с правом решающего голоса
19 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении Игоря Сопова членом избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.
Распоряжение вступило в силу со дня опубликования.
Ранее от этой должности был освобождён заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Кроме того, на днях председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов написал заявление о сложении полномочий и 19 декабря 2019 года члены Избиркома приняли его. Михаил Иванов остается в составе комиссии. Исполняющим обязанности руководителя облаизбиркома стал Иван Патлач.