Почти на 2 млрд увеличится бюджет Псковской области на 2020 год

13:22, 23 декабря 2019, ПАИ

Бюджет Псковской области на 2020 год увеличится на 1 млрд 879 млн рублей. В этой связи будут пересмотрены основные параметры бюджета, которые уже приняты в первом чтении. Об этом шла речь на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 23 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил председатель комитета Борис Полозов, дополнительные средства отражены в расходных статьях, в том числе, по исполнению наказов избирателей и рекомендаций депутатского корпуса, содержащихся в постановлении Собрания. Он также отметил, что согласительная комиссия, которая готовила бюджет ко второму чтению, проделала большую работу, на пяти заседаниях были рассмотрены более 100 вопросов, подготовлена согласованная таблица поправок.

О том, куда пойдут дополнительные почти 2 млрд рублей, депутатов проинформировала заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова. По её словам, на сферу здравоохранения добавят 175,5 млн рублей, на сферу образования - 441,7 млн рублей, на социальную защиту – 563 млн рублей, ЖКХ – 324,8 млн рублей, сельское хозяйство – 407 млн рублей.

Людмила Павлова подчеркнула, что с учётом поступления дополнительных средств из федеральной казны параметры бюджета 2020 года приближаются к уровню текущего года: доходы составили 36 млрд 803,7 млн рублей, а в течение года регион ожидает поступления ещё 3 млрд рублей.

Среди поправок, которые подготовила согласительная комиссия, - изменения в закон об определении нормативов в сфере образования, которые предполагают увеличение финансирования на 147 млн 416 тысяч рублей. Поправки предусматривают увеличение норматив для малокомплектных сельских школ, имеющих широкую филиальную сеть, коэффициента при расчёте норматива по фонду оплаты труда педагогических работников, рост штатной численности педагогов-психологов, логопедов и социальных педагогов, включения в учебные расходы трат на приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов.

Рекомендации согласительной комиссии о необходимости проведения индексации социальных выплат вылились в законопроект о поправках в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области». Документом фиксируется проиндексированный на 3% размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от репрессий, и бывших сельских специалистов.

Члены бюджетного комитета Собрания проголосовали за возврат к первому чтению бюджета области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, поддержали предложенные согласительной комиссией таблицу поправок и проект постановления Собрания к закону бюджете.

Кроме того, парламентарии рекомендовали коллегам принять в окончательном чтении бюджет 2020 года Территориального фонда обязательного медицинского страхования и поправки к бюджету области на текущий год, которые увеличивают размер субвенций муниципальным образованиям на оплату труда работников бюджетной сферы и субсидии автотранспортным предприятиям.