Строительство новой школы в Гдове начнется в 2023 году

17:55, 24 декабря 2019, ПАИ

Строительство новой школы в Гдове начнется в 2023 году, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 1» 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Гдов, на самом деле, очень давно ждет школу», — согласился губернатор со школьницей, которая задала видеовопрос об ожиданиях здания для образовательного учреждения в районном центре.

Для строительства новой школы в Гдове необходимо привести в порядок котельную в городе, напомнил Михаил Ведерников. На нее требуется более 60 млн рублей.

В ближайшие годы, по словам главы региона, планируется привлечь более 1 млрд рублей в коммунальную инфраструктуру Псковской области во взаимодействии с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор отметил, что новая школа №50 в Дно, строительство которой завершилось в этом году, является первым за последние несколько десятилетий учебным заведением, появившимся в райцентрах региона, не считая Пскова и Великих Лук.

21 июня Михаил Ведерников осмотрел территорию, где появится новая школа в Гдове, и обещал оказать максимальную поддержку в строительстве учебного заведения.