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Общество

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на реконструкцию котельной в Гдове

Заявка на реконструкцию котельной №3 в Гдове одобрена Правлением Государственной корпорации — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, что если бы районные власти подошли к решению вопроса с котельной ответственно и своевременно принялись за поиск решения, не пришлось бы вмешиваться в этот процесс губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и администрации региона. При этом он выразил благодарность председателю комитета по строительству и ЖКХ области Сергею Грахову, который подключился к решению вопроса.

Отмечается, что после реконструкции, которая обойдется в 61,5 млн рублей, мощность котельной возрастет до 7 МВт. В ней появится дополнительный водогрейный котел с транспортером и комплектом необходимого оборудования, а также будет построен участок теплотрассы протяженностью около 280 метров.

Реконструкция котельной позволит подключить к централизованному теплоснабжению новую школу в Гдове, строительство которой планируется в ближайшие годы.

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