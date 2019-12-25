0
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
14:48
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
14:01
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
12:27
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Поезда между Псковом и Пыталово планируется запускать два раза в неделю

Поезда между Псковом и Пыталово планируется запускать два раза в неделю, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе прямого эфира ПАИ-live 25 декабря.

Запуск железнодорожного сообщения между Псковом и Пыталово анонсировал глава региона Михаил Ведерников. Борис Елкин отметил, что пассажиропоток по этому маршруту будет подвергнут анализу.

«С точки зрения обращений потребность [в маршруте] достаточно большая, поезд будет проезжать через Остров», — отметил глава комитета.

Борис Елкин рассказал, что поезд в тестовом режиме запустят в 2020 году, сейчас прорабатываются вопросы с пригородной транспортной компанией.

По его словам, скоростной поезд «Ласточка» продлевать нецелесообразно и до Острова, и до Великих Лук.

Говоря о железнодорожном сообщении по маршруту Псков — Великие Луки Борис Елкин отметил, что сначала планируется запустить поезд только в одном направлении.

Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов отмечал, что время в пути составит 5 часов, а поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2
900 человек спасли псковские спасатели за год
25 декабря 2019
900 человек спасли псковские спасатели за год

Идет загрузка...