Поезда между Псковом и Пыталово планируется запускать два раза в неделю

15:29, 25 декабря 2019, ПАИ

Поезда между Псковом и Пыталово планируется запускать два раза в неделю, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе прямого эфира ПАИ-live 25 декабря.

Запуск железнодорожного сообщения между Псковом и Пыталово анонсировал глава региона Михаил Ведерников. Борис Елкин отметил, что пассажиропоток по этому маршруту будет подвергнут анализу.

«С точки зрения обращений потребность [в маршруте] достаточно большая, поезд будет проезжать через Остров», — отметил глава комитета.

Борис Елкин рассказал, что поезд в тестовом режиме запустят в 2020 году, сейчас прорабатываются вопросы с пригородной транспортной компанией.

По его словам, скоростной поезд «Ласточка» продлевать нецелесообразно и до Острова, и до Великих Лук.

Говоря о железнодорожном сообщении по маршруту Псков — Великие Луки Борис Елкин отметил, что сначала планируется запустить поезд только в одном направлении.

Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов отмечал, что время в пути составит 5 часов, а поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах.