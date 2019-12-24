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Общество

Прямой поезд соединит Псков и Великие Луки

Со следующего года из Пскова в Великие Луки и обратно будет ходить прямой поезд. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире из телестудии ГТРК «Псков», отвечая на вопросы жителей Псковской области 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это такой младший брат «Ласточки» - заметил губернатор. – В районе 10:00 он будет приходить в Псков, а в 17:00 уезжать обратно». Время поездки между городами составит 5 часов, а поезд будет останавливаться в крупных населенных пунктах, добавил глава региона. Затраты на реализацию проекта запланированы в размере 30 млн рублей.

Известно, что планируется использовать рельсовые автобусы третьего поколения, которые по комфорту не уступают «Ласточкам», но имеют дизельную тягу. Кроме того, расписание поездов Псков - Великие Луки будет привязано ко времени прибытия и отправления «Ласточек». 

Сейчас из Пскова до Великих Лук по железной дороге можно добраться на поезде № 664А «Псков – Москва». Время в пути составляет почти 5,5 часов. 

В Псковской области благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова с 4 августа 2018 года Псков и Санкт-Петербург связали первые «Ласточки». С 3 августа по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. А с 1 ноября между Санкт-Петербургом и Псковом начала курсировать ночная пара скоростных поездов «Ласточка».

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