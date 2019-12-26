Российские работодатели стали экономить на корпоративах

10:10, 26 декабря 2019, ПАИ

В России работодатели стали экономить на новогодних корпоративах. Теперь они стали гораздо чаще устраивать застолья прямо в офисах, пишет газета «Известия».

Всего в стране порядка 83% компаний устроят новогодний корпоратив для своих сотрудников. Из тех, кто планирует торжества, только 77% будут проводить праздники на внешних площадках, что существенно ниже предыдущих лет. Зато 23% компаний отметят Новый год в офисе. При этом работодатели не будут разоряться на алкоголь, а значит, большинство корпоративов будут безалкогольными.

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