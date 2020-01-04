Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении медведя Проши

12:52, 04 января 2020, ПАИ

Российские власти поблагодарили Эстонию за сотрудничество в спасении и возвращении на родину медведя Проши. Соответствующее письмо с благодарностью в адрес министерства окружающей среды Эстонии отправил замминистра природных ресурсов РФ Мурад Каримов, пишут эстонские СМИ.

Двух медведей из Псковской области, выросших в тверском реабилитационном центре, заметили в Латвии и Эстонии в конце июля – начале августа. Поля и Проша, которых до этого выпустили на волю в родных псковских лесах, заходили в населённые пункты и пугали местных жителей. По просьбе российских специалистов животных не застрелили. Прошу удалось поймать и отправить на передержку в Таллинский зоопарк, в ноябре 2019 года медведя вернули в Россию.

О судьбе другого медведя – Поли – ничего не известно. В Эстонии ее никто не видел.