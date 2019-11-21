Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину

13:16, 21 ноября 2019, ПАИ

Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину. Сейчас он содержится в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, хотя ранее предполагалось, что его выпустят в Республике Коми или в Марий Эл.

«Мы не планируем перевозить Прошу куда-то. Дело в том, что процедура оформления документов, чтобы «депортировать» его из Эстонии, заняла слишком много времени. Сейчас он на карантине, мы за ним наблюдаем. Скорее всего, во время карантина Проша заляжет в спячку. Сейчас он ведёт себя типично для диких медведей в предберложный период: вес для зимовки набран, уже никаких активностей. По весне будем думать, как поступить, пока об этом рано говорить. Возможно, выпустим в дикую природу в наших лесах», - рассказала Псковскому агентству информации сотрудница Центра Екатерина Пажетнова.

По её словам, Проша сможет существовать в дикой природе, потому что три года уже прожил в лесу самостоятельно. «А то, что он вышел к населенному пункту, к помойке в Эстонии - довольно типично, нет в этом ничего странного. К жизни в дикой природе он адаптирован», - подытожила Екатерина Пажетнова.

Двух медведей из Псковской области, выросших в тверском реабилитационном центре, заметили в Эстонии и Латвии в конце июля – начале августа. Поля и Проша, которых до этого выпустили на волю в родных псковских лесах, заходили в населённые пункты и пугали местных жителей. По просьбе российских специалистов животных не застрелили. Прошу удалось поймать и отправить на передержку в Таллинский зоопарк, а его сестра сбежала в лес.