Оправдались прогнозы о возникновении очередей на границе России с Эстонией и Латвией

14:51, 07 января 2020, ПАИ

Предварительные прогнозы о возникновении очередей на границе оправдались, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Существует автомобильная очередь на границе с Эстонией, место в которой можно бронировать заранее. Однако выезд или въезд на границу осуществляется и в порядке живой очереди. Рядом с каждым пунктом есть зона ожидания, где водители ждут своего времени.

Очередь из желающих вернуться домой образовалась накануне, 6 января. Таким образом, на пограничном переходе Шумилкино образовался затор из 230 автомобилей. Пункт пропуска Куничина Гора собрал возле себя 180 автомобилей. Заторы наблюдались и ранее, начиная с 4 января.

В канун Нового года погрануправление предупреждало о возможных заторах на границе. Кроме того, в начале января сообщалось о возможных очередях на границе Эстонии и Псковской области.