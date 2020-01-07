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Общество

Оправдались прогнозы о возникновении очередей на границе России с Эстонией и Латвией

Фото: Ирина Потапова

Предварительные прогнозы о возникновении очередей на границе оправдались, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Существует автомобильная очередь на границе с Эстонией, место в которой можно бронировать заранее. Однако выезд или въезд на границу осуществляется и в порядке живой очереди. Рядом с каждым пунктом есть зона ожидания, где водители ждут своего времени.

Очередь из желающих вернуться домой образовалась накануне, 6 января. Таким образом, на пограничном переходе Шумилкино образовался затор из 230 автомобилей. Пункт пропуска Куничина Гора собрал возле себя 180 автомобилей. Заторы наблюдались и ранее, начиная с 4 января. 

В канун Нового года погрануправление предупреждало о возможных заторах на границе. Кроме того, в начале января сообщалось о возможных очередях на границе Эстонии и Псковской области.

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