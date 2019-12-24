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Общество

О грядущих пробках на границе предупреждает псковичей погрануправление

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует в период новогодних и рождественских праздников использовать альтернативные маршруты движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, это связано со значительным увеличением количества легковых автомобилей, следующих через автомобильные пункты пропуска Бурачки (Терехово) и Шумилкино (Лухамаа), расположенные на территории Псковской области. 

Так, российско-латвийскую границу можно пересечь в многосторонних автомобильных пунктах пропуска Убылинка (Гребнево), Лудонка (Виентули); российско-эстонскую – в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора (Койдула).

Перевезти домашнее животное можно только через пункты пропуска Бурачки, Убылинка, Шумилкино. В последний следует прибыть с заранее оформленным ветеринарным сертификатом. 

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