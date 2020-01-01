С 5 января прогнозируются очереди на границе Эстонии и Псковской области

16:40, 01 января 2020, ПАИ

С 5 января прогнозируются очереди на пересечение границы Эстонии и России. Согласно данным сервиса бронирования мест в очереди GoSwift, начиная с 5 января уже сейчас заняты практически все места на пересечение границы в пункте пропуска Койдула (с российской стороны – Куничина Гора, Печорский район Псковской области). 4 января нет мест с 14:00 до 17:00, 5 января - с 10:00 до 23:00, 6 и 7 января – с 8:00 до 0:00, 8 января – с 12:00 до 15:00.

Пункт пропуска Лухамаа (с российской стороны – Шумилкино, Печорский район Псковской области) ещё более популярен. Здесь всё занято 4 января с 12:00 до 22:00, 5 января – с 10:00 до 23:00, 6 января – с 7:00 до 0:00, 8 января – 9:00 до 20:00. Есть уже полностью забронированные часы и 2-3 января: 2 января с 15:00 до 17:00, 3 января – с 12:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00.

На пункте пропуска Нарва (с российской стороны – Ивангород в Ленинградской области) начиная со 2 января есть буквально несколько свободных часов для пересечения границы, которые приходятся на ночь или раннее утро. Спад желающих перейти границу в этом пункте пропуска наблюдается только 12 января.