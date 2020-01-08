Политические ток-шоу «России 1» стали самыми популярными у россиян

18:02, 08 января 2020, ПАИ

Россияне в 2019 году предпочитали смотреть политические ток-шоу «России 1» — «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По данным Mediascope, сообщает Lenta.ru, в среднем за год именно эти общественно-политические ток-шоу России 1 в будни смотрели большинство россиян. Первое место занял вечерний выпуск «60 минут», затем идет «Вечер» с телеведущим Соловьевым, а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.

Среди новостных проектов телеканал «Россия 1» максимально приблизился к Первому каналу. Программа «Вести» в 20 часов набрала 13,6% среднегодовой доли, а программа «Время» в 21 — 13,5% в телезрителей. «Вести недели» с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4%. Дебютировавший в 2019 году проект «России 1» «Москва. Кремль. Путин» получил 13,2%.