Великолучанин угнал автомобиль, «чтобы покататься»

12:02, 10 января 2020, ПАИ

В Великих Луках сотрудники ДПС ГИБДД по «горячим следам» задержали молодого человека, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 9 января в Великих Луках от дома по улице Вагонной был совершен угон ВАЗ-21073. Владелец автомобиля обратился за помощью к стражам порядка. Разыскиваемый автомобиль остановил экипаж ДПС ГИБДД. За рулем оказался 16-летний молодой человек, ранее уже судимый за кражу и грабеж. Угонщик дал признательные показания. По словам юноши, он «решил покататься» и для этого выбрал чужую машину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.