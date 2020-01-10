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Общество

Великолучанин угнал автомобиль, «чтобы покататься»

В Великих Луках сотрудники ДПС ГИБДД по «горячим следам» задержали молодого человека, подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 9 января в Великих Луках от дома по улице Вагонной был совершен угон ВАЗ-21073. Владелец автомобиля обратился за помощью к стражам порядка. Разыскиваемый автомобиль остановил экипаж ДПС ГИБДД. За рулем оказался 16-летний молодой человек, ранее уже судимый за кражу и грабеж. Угонщик дал признательные показания. По словам юноши, он «решил покататься» и для этого выбрал чужую машину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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