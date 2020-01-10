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Общество

Около 17 тысяч лишился великолучанин при «покупке» велосипеда в Интернете

Почти 17 тысяч рублей лишился 38-летний великолучанин при попытке купить велосипед через Интернет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Объявление о продаже велосипеда мужчина нашел на одном из сайтов и позвонил женщине, которая продавала технику. Собеседница потребовала перевести деньги и добавила, что доставит велосипед транспортной компанией.

Великолучанин перечислил 8 тысяч рублей, но, со слов женщины, деньги не пришли, поэтому он отправил их повторно. Не дождавшись велосипеда, мужчина обратился за помощью в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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