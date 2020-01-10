Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» стартовал в России

20:29, 10 января 2020, ПАИ

Прием заявок на участие в программе «Земский учитель», которая предусматривает поддержку педагогов, переезжающих для работы в села или в малые города России, стартовал 10 января, пишет РИА Новости.

Поддержка учителей в рамках программы включает единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей тем, кто переедет работать в сельские населенные пункты и города с численностью жителей менее 50 тысяч человек, а также 2 миллиона рублей тем педагогам, кто отправился на работу в села на Дальнем Востоке.

Отмечается, что заявки учителей для участия в конкурсном отборе принимаются в этом году с 10 января по 15 апреля.

Претендент может подать документы только на одну вакантную должность из перечня, размещенного на портале «Земский учитель» — zemteacher.edu.ru.