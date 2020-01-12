Нетрезвый восьмиклассник убил своего отчима в Петербурге

12:57, 12 января 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге нетрезвый восьмиклассник убил своего отчима – 46-летнего выходца из Узбекистана, пишет портал 78.ru.

Трагедия произошла в ночь на 11 января в одном из домов на Васильевском острове.16-летний молодой человек в результате ссоры ударил отчима ножом в шею. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи.

Полицейские задержали школьника. Отмечается, что он неоднократно совершал административные правонарушения. Кроме этого, он состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По факту убийства возбуждено уголовное дело.