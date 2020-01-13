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Общество

ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков

На фасаде дома №18 на улице Шестака в Пскове рисуют мурал, посвящённый псковским разведчикам 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли в Чечне 21 февраля 2000 года. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Уже сейчас на стене дома можно различить звезду - эмблему Вооруженных Сил России и очертания военнослужащего в обмундировании.

В конце декабря в Пскове на фасаде жилого дома № 23 на улице Генерала Маргелова появился мурал, посвященный подвигу 6-й роты. На здании изображены символы рода войск, флаг дивизии, местность, где произошло сражение. На граффити написаны слова: «Прощай, шестая рота, ушедшая в века! Крылатая пехота небесного полка!».

Первые муралы на зданиях Пскова появились в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней на домах № 14 и № 26 по Октябрьскому проспекту. Они посвящены Вениамину Каверину и Александру Пушкину.

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