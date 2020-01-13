Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе

18:18, 13 января 2020, ПАИ

13 января по факту наезда легковой машины на двух мужчин в Псковском районе возбуждено уголовное дело. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомашина «Лексус» сбила пешехода - мужчину 1959 года рождения, и водителя, остановившегося, чтобы помочь участкам произошедшей аварии — мужчину, 1960 года рождения. В результате оба получили травмы и были госпитализированы. Один из них — в тяжелом состоянии.

Позднее 59-летний водитель, бросившийся к месту аварии и оказавшийся под колесами проезжавшего мимо автомобиля, скончался в больнице.

«По факту наезда Лексуса на двух пешеходов полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ», - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП с «Рено» и «Черри», к участникам которых и спешили сбитые на дороге люди, пока проводится проверка следователями ОМВД России по Псковскому району. В аварии погибли оба водителя и женщина — пассажирка «Черри».

Причиной ДТП по предварительной оценке экспертов, стала гололедица.